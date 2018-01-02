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Закарпатець знайшов убитим батька, якого розшукували кілька днів

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 січня. УНН. Тіло чоловіка, який зник 29 грудня у м. Рахів на Закарпатті, знайшли мертвим у будинку його знайомої. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, тіло 46-річного місцевого мешканця виявив його син, який теж брав участь у пошуках.

Закарпатець знайшов убитим батька, якого розшукували кілька днів

“Повідомлення про зникнення рахівські поліцейські отримали 31 грудня від зятя зниклого. Чоловік розповів, що 2 дні тому його тесть вийшов з дому і не повернувся. Правоохоронцям в оперативно-розшукових діях допомагав і син зниклого, саме він знайшов тіло батька у будинку його знайомої. На тілі потерпілого експерти виявили численні травми. Правоохоронці розшукали підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявилися двоє мешканців Рахова. Вони зізналися, що завітали до своєї знайомої в гості, де на той момент перебував потерпілий. Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Двоє згаданих гостей побили потерпілого та покинули його в приміщенні квартири. Від отриманих травм чоловік помер”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нацполіції заявили, що за останні три дні в Україні скоїли 18 убивств

Сьогодні, 2 січня, обом затриманим слідчі повідомили про підозру в скоєнні ними злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження). На даний час внесено клопотання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНН, неповнолітній з матірʼю на Закарпатті убили батька і забетонували тіло у колодязі.

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