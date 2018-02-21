Закарпатець відсудив у Служби автодоріг 10 тис. грн за погані дороги
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Мешканець Виноградівського району відсудив у Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (САД) відшкодування моральної та майнової шкоди, якої позивач зазнав через неякісний ремонт дороги, повідомили УНН в обласному Апеляційному суді.
Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення у цивільній справі ухвалив Апеляційний суд Закарпатської області, відмовивши у задоволенні апеляційної скарги САД.
“Заочним рішення Виноградівського районного суду у жовтні 2017 року позов було задоволено і стягнуто зі Служби автомобільних доріг на користь позивача 5 тис. 541 грн майнової шкоди і 5 тис. грн моральної шкоди. У решті позову було відмовлено. У лютому 2018 року рішенням обласного апеляційного суду апеляційну скаргу Служби автомобільних доріг залишено без задоволення, а заочне рішення без змін”, – повідомили УНН в Апеляційному суді.
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