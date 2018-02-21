Закарпатец отсудил у Службы автодорог 10 тыс. грн за плохие дороги
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Житель Виноградовского района отсудил у Службы автомобильных дорог в Закарпатской области (САД) возмещение морального и имущественного вреда, которое истец понес из-за некачественного ремонта дороги, сообщили УНН в областном Апелляционном суде.
Как говорится в сообщении, соответствующее решение по гражданскому делу принял Апелляционный суд Закарпатской области, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы САД.
“По заочному решению Виноградовского районного суда в октябре 2017 года иск был удовлетворен, и со Службы автомобильных дорог в пользу истца взыскано 5 тыс. 541 грн имущественного и 5 тыс. грн морального ущерба. В остальной части иска было отказано. В феврале 2018 года решением областного апелляционного суда апелляционная жалоба Службы автомобильных дорог оставлена без удовлетворения, а заочное решение без изменений”, – сообщили в Апелляционном суде.
Напомним, родственники жертв ДТП на улице Сумской в Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в 1 млн грн за каждого погибшего.