Загарбники будують нову залізничну гілку з ростова на ТОТ Донеччини - Андрющенко

Для скорочення проходження вантажних потягів з російського ростова-на-дону до тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи Донецької області загарбники будують нову залізничну гілку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

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За його словами, нова гілка окупантів простягатиметься через селище Бойківське (Тельманово), що у Кальміуському районі Донецької області, та далі до з’єднання з гілкою на території рф.

Зазначається, що частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні як резервний варіант колії Гранітне - Маріуполь без будівництва мостів.

Андрющенко додає, що наразі окупанти закінчують стадію погодження документації, тож уже в жовтні мають розпочати будівництво. Радник мера Маріуполя припускає, що побудувати цю гілку росіяни зможуть в терміни від 6 до 8 місяців.

Ризики, здається, зрозумілі. В цілому - це точно погана новина. Без перебільшень. Враховуючи, що майже рік тому, у вересні, ми вперше попереджали про іншу колію, яка вже повноцінно возить військові вантажі,