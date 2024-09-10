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Загарбники будують нову залізничну гілку з ростова на ТОТ Донеччини - Андрющенко

Загарбники будують нову залізничну гілку з ростова на ТОТ Донеччини - Андрющенко

Київ • УНН

 • 28826 перегляди

Загарбники планують побудувати нову залізничну гілку з ростова до окупованих Маріуполя і Волновахи через Бойківське. Будівництво може розпочатися в жовтні і тривати 6-8 місяців.

Для скорочення проходження вантажних потягів з російського ростова-на-дону до тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи Донецької області загарбники будують нову залізничну гілку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

За його словами, нова гілка окупантів простягатиметься через селище Бойківське (Тельманово), що у Кальміуському районі Донецької області, та далі до з’єднання з гілкою на території рф.

Зазначається, що частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні як резервний варіант колії Гранітне - Маріуполь без будівництва мостів. 

Андрющенко додає, що наразі окупанти закінчують стадію погодження документації, тож уже в жовтні мають розпочати будівництво. Радник мера Маріуполя припускає, що побудувати цю гілку росіяни зможуть в терміни від 6 до 8 місяців. 

Ризики, здається, зрозумілі. В цілому - це точно погана новина. Без перебільшень. Враховуючи, що майже рік тому, у вересні, ми вперше попереджали про іншу колію, яка вже повноцінно возить військові вантажі,

- резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Андрющенко окупований Маріуполь перетворюється на військовий логістичний центр рф після відкриття нової залізничної гілки. Це дозволить швидко перекидати техніку на будь-який активний напрямок фронту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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