Захватчики строят новую железнодорожную ветку из ростова на ВОТ Донетчины - Андрющенко

Для сокращения прохождения грузовых поездов из российского ростова-на-дону во временно оккупированные Мариуполь и Волноваху Донецкой области захватчики строят новую железнодорожную ветку. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его словам, новая ветка оккупантов будет простираться через поселок Бойковское (Тельманово), что в Кальмиусском районе Донецкой области, и далее до соединения с веткой на территории рф.

Отмечается, что частично участки этой ветки были построены еще весной как резервный вариант пути Гранитное - Мариуполь без строительства мостов.

Андрющенко добавляет, что сейчас оккупанты заканчивают стадию согласования документации, поэтому уже в октябре должны начать строительство. Советник мэра Мариуполя предполагает, что построить эту ветку россияне смогут в сроки от 6 до 8 месяцев.

Риски, кажется, понятны. В целом - это точно плохая новость. Без преувеличений. Учитывая, что почти год назад, в сентябре, мы впервые предупреждали о другой колее, которая уже полноценно возит военные грузы, - резюмировал Андрющенко.

Напомним

Как ранее сообщал Андрющенко оккупированный Мариуполь превращается в военный логистический центр рф после открытия новой железнодорожной ветки. Это позволит быстро перебрасывать технику на любое активное направление фронта.