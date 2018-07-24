Загрузли у багні: Литва відреагувала на відкриття кримінальних справ щодо подій 1991 року

"Росія намагається чинити тиск на суддів та прокурорів", - заявив у понеділок спікер Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс, коментуючи рішення російської влади про відкриття кримінального провадження проти представників литовських органів правосуддя, котрі вивчають трагічні події, що трапилися у Вільнюсі у січні 1991 року.



Пранцкетіс висловив надію, що дії Москви не вплинуть на литовське судове розслідування у цій справі.



"Ми демократична держава, що дотримується основ права, де суди працюють неупереджено та об’єктивно", - наголосив голова литовського парламенту.



У свою чергу, міністр юстиції Литви Елвінас Янкевічюс вважає, що рішення російської влади є "політичним, оскільки дотепер Москва не співпрацювала з литовським правосуддям щодо подій 13 січня" 1991 року, коли відбулася кривава атака радянських військ на телевізійну вежу у Вільнюсі, яку захищали мирні жителі.



В опублікованому повідомленні Міністерства закордонних справ Литви наголошено: "Російська Федерація все більше в’язне у багні радянського минулого, коли не було поваги ані до людського життя, ані свободи, ані суверенітету сусідніх держав".



У заяві зазначається, що «органи правосуддя Росії все швидше перетворюються на репресивний апарат, який замість прийнятої у демократичних державах ролі противаги для влади, стає інструментом її свавілля".



Як повідомляв УНН, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти суддів і прокурорів Литви через масові заворушення у Вільнюсі в січні 1991 року.