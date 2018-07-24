Увязли в грязи: Литва отреагировала на открытие уголовных дел относительно событий 1991 года

"Россия пытается оказать давление на судей и прокуроров", - заявил в понедельник спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, комментируя решение российских властей об открытии уголовного производства против представителей литовских органов правосудия, изучающих трагические события, произошедшие в Вильнюсе в январе 1991 года.



Пранцкетис выразил надежду, что действия Москвы не повлияют на литовское судебное расследование по этому делу.



"Мы демократическое государство, котрое придерживается основ права, где суды работают беспристрастно и объективно", - подчеркнул глава литовского парламента.



В свою очередь, министр юстиции Литвы Елвинас Янкевичюс считает, что решение российских властей является "политическим, поскольку до сих пор Москва не сотрудничала с литовским правосудием по событиям 13 января" 1991 года, когда произошла кровавая атака советских войск на телевизионную башню в Вильнюсе, которую защищали мирных жители.



В опубликованном сообщении Министерства иностранных дел Литвы отмечено: "Российская Федерация все больше вязнет в грязи советского прошлого, когда не было уважения ни к человеческой жизни, ни к свободе, ни к суверенитету соседних государств".



В заявлении отмечается, что "органы правосудия России все быстрее превращаются в репрессивный аппарат, который вместо принятой в демократических государствах роли противовеса для власти, становится инструментом ее произвола".



Как сообщал УНН, следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей и прокуроров Литвы из-за массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.