Увязли в грязи: Литва отреагировала на открытие уголовных дел относительно событий 1991 года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Вильнюсе отреагировали на открытие Россией уголовного дела против литовских судей и прокуроров о событиях 1991 года и заявили, что Россия все больше вязнет в грязи советского прошлого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Россия пытается оказать давление на судей и прокуроров", - заявил в понедельник спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, комментируя решение российских властей об открытии уголовного производства против представителей литовских органов правосудия, изучающих трагические события, произошедшие в Вильнюсе в январе 1991 года.
Пранцкетис выразил надежду, что действия Москвы не повлияют на литовское судебное расследование по этому делу.
"Мы демократическое государство, котрое придерживается основ права, где суды работают беспристрастно и объективно", - подчеркнул глава литовского парламента.
В свою очередь, министр юстиции Литвы Елвинас Янкевичюс считает, что решение российских властей является "политическим, поскольку до сих пор Москва не сотрудничала с литовским правосудием по событиям 13 января" 1991 года, когда произошла кровавая атака советских войск на телевизионную башню в Вильнюсе, которую защищали мирных жители.
В опубликованном сообщении Министерства иностранных дел Литвы отмечено: "Российская Федерация все больше вязнет в грязи советского прошлого, когда не было уважения ни к человеческой жизни, ни к свободе, ни к суверенитету соседних государств".
В заявлении отмечается, что "органы правосудия России все быстрее превращаются в репрессивный аппарат, который вместо принятой в демократических государствах роли противовеса для власти, становится инструментом ее произвола".
Как сообщал УНН, следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей и прокуроров Литвы из-за массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.