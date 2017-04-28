Загрози для населення і працівників арсеналу у Балаклії немає - РДА

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Загрози для місцевого населення та працівників арсеналу після вибуху і пожежі на складі боєприпасів у Балаклії немає. Про це заявив керівник оперативної групи Збройних сил України з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Андрій Марусяк, передає УНН з посиланням на прес-службу Балаклійської РДА.