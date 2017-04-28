Загрози для населення і працівників арсеналу у Балаклії немає - РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Загрози для місцевого населення та працівників арсеналу після вибуху і пожежі на складі боєприпасів у Балаклії немає. Про це заявив керівник оперативної групи Збройних сил України з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Андрій Марусяк, передає УНН з посиланням на прес-службу Балаклійської РДА.
"Загрози для персоналу арсеналу та місцевого населення немає", - заявив А.Марусяк.
Як зазначається, загальна площа розчищених територій складає 31 тисяча гектарів. Також вказано, що з початку робіт було вилучено 28 тис. 45 вибухонебезпечних предметів, вони передані ЗСУ для подальшої утилізації.
А.Марусяк повідомив, що уже знищено понад 6 тис. боєприпасів, які були виявлені під час розчищення територій від вибухонебезпечних предметів. Адміністративна територія арсеналу розчищена на 100%, на технічній території військової частини роботи тривають.
Начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Дмитро Юрчук повідомив, що піротехнічним підрозділам залишилося очистити 15 гектарів у 100-метровій зоні від території арсеналу.
Планується, що роботи з очищення територій будуть завершені до 18 травня.
Також повідомляється, що 97 з 228 будинків у приватному секторі вже відновлено. Роботи на вул. Арсенальній вже на завершальній стадії, в селищі Нафтовиків роботи по вікнах і покрівлях планують завершити до 1 травня, всі інші будівельні внутрішні роботи - до 1 червня.
Нагадаємо, у лікарні померла поранена під час пожежі на складах боєприпасів у Балаклії жінка.
Як повідомляв УНН, у ніч на 23 березня на технічній території військової частини А1352 відбувся сильний вибух, внаслідок якого виникла пожежа, що призвела до детонування інших боєприпасів.