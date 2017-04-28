Угрозы для населения и работников арсенала в Балаклее нет - РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Угрозы для местного населения и работников арсенала после взрыва и пожара на складе боеприпасов в Балаклее нет. Об этом заявил руководитель оперативной группы Вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Андрей Марусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Балаклейской РГА.
"Угрозы для персонала арсенала и местного населения нет", - заявил А.Марусяк.
Как отмечается, общая площадь расчищенных территорий составляет 31 тыс. гектаров. Также указано, что с начала работ было изъято 28 тыс. 45 взрывоопасных предметов, они переданы ВСУ для дальнейшей утилизации.
А.Марусяк сообщил, что уже уничтожено более 6 тыс. боеприпасов, которые были обнаружены при расчистке территорий от взрывоопасных предметов. Административная территория арсенала расчищена на 100%, на технической территории военной части работы продолжаются.
Начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Дмитрий Юрчук сообщил, что пиротехническим подразделениям осталось очистить 15 гектаров в 100-метровой зоне от территории арсенала.
Планируется, что работы по очистке территорий будут завершены до 18 мая.
Также сообщается, что 97 из 228 домов в частном секторе уже восстановлено. Работы на ул. Арсенальной уже на завершающей стадии, в поселке Нефтяников работы по окнам и кровлям планируют завершить до 1 мая, все остальные строительные внутренние работы - до 1 июня.
Напомним, в больнице скончалась раненая во время пожара на складах боеприпасов в Балаклее женщина.
Как сообщал УНН, в ночь на 23 марта на технической территории военной части А1352 произошел сильный взрыв, в результате которого возник пожар, который привел к детонирования других боеприпасов.