Загрози для Харкова через НС на складі боєприпасів в області не існує - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Загрози для Харкова через надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів в області не існує. Про це у коментарі УНН повідомив керівник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов.
"Можу точно сказати, що для облансого центру Харківської області точно загрози не існує", - сказав він.
З його слів, це "вже третя надзвичайна подія, пов'язана із даним військовим колективом".
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.