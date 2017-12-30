Загроза сходження лавин зберігається у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 30 грудня, у зв’язку з хуртовиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд грудня.