Загроза ракетних ударів по Україні зберігається: у Чорному морі окупанти тримають два кораблі із 16 "Калібрами"

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"В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на вечір 17 липня росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет.