Угроза ракетных ударов по Украине сохраняется: в Черном море оккупанты держат два корабля с 16 "Калибрами"

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"В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа “Калибр”. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на вечер 17 июля россия применила против Украины более 3 тысяч ракет.