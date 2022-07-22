Угроза ракетных ударов по Украине сохраняется: в Черном море оккупанты держат два корабля с 16 "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В акватории Черного моря рф удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа “Калибр”, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
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"В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа “Калибр”. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на вечер 17 июля россия применила против Украины более 3 тысяч ракет.