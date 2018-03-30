Загроза паводку: штормове попередження оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 березня. УНН. Через підвищення рівнів води на річках Закарпаття та загрозу підтоплень присадибних ділянок та сільгоспугідь 1-2 квітня в області оголосили гідрологічне штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“На річках області очікується підвищення рівнів води: на більшості річок на 0,5-1,5 метри; на р. Тиса, ділянці В. Бичків — Вилок на 1,5-2 метри; у нижній течії р. Боржава на 2-2,5 метри, вихід води на заплаву, підтоплення присадибних ділянок в селах М. Ком′яти та Сільце, сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Камянське, В. Ком′яти, Боржавське, Луково, Білки, Хмельник, автодороги Шаланки — В. Ком′яти; у нижніх течіях Ужа та Латориці на 1,5-2 метри, вихід води на заплаву”, — повідомляють закарпатські гідрометеорологи.
Окрім того, за прогнозами, у місцях проходження сильних злив буде формуватися значний місцевий стік із загрозою підтоплення понижених місць, а також можливе утворення селей та зсувів перезволоженого ґрунту.
Водночас, за повідомленням гідрометеорологів, 30 березня — 1 квітня на високогір’ї Закарпатської області збережеться значна снiголавинна небезпека (III рiвень).
Як раніше повідомляв УНН, лижники знову спровокували сходження лавини на Закарпатті.