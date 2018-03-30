Угроза паводка: штормовое предупреждение объявили на Закарпатье

"На реках области ожидается повышение уровней воды: на большинстве рек на 0,5-1,5 метра; на р. Тиса, участке В. Бычков - Вилок на 1,5-2 метра; в нижнем течении р. Боржава на 2-2,5 метра, выход воды на пойму, подтопление приусадебных участков в селах М. Комяты и Сельцо, сельхозугодий сел Заречье, Сельцо, Каменская, В. Комяты, Боржавское, Луково, Белки, Хмельник, автодороги Шаланки - В. Комяты; в нижних течениях Ужа и Латорица на 1,5-2 метра, выход воды на пойму", - сообщают закарпатские гидрометеорологи.

Кроме того, по прогнозам, в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток с угрозой подтопления пониженных мест, а также возможно образование селей и оползней переувлажненной почвы.

В то же время, по сообщению гидрометеорологов, 30 марта - 1 апреля на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Как ранее сообщал УНН, лыжники вновь спровоцировали сход лавины на Закарпатье.