Загроза на Дніпропетровщині зберігається - голова обласної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Загроза ворожих ударів на Дніпропетровщині зберігається. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Загроза ще є, тому будьте обачні", - написав Лукашук.
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Тим часом, у Дніпропетровській ОВА повідомили про повторну роботу ППО.
"Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях.
Охоронці неба працюють!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про роботу ППО в області.