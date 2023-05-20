На Дніпропетровщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сили ППО працюють по повітряних цілях у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом", - написав Лисак.
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Перед цим, мешканці області повідомляли про звуки вибухів. Наразі, там оголошена повітряна тривога.
У Дніпропетровській обласній раді закликали дотримуватись правил безпеки під час тривоги.
"Памʼятаємо про правила безпеки і зберігаємо інформаційну тишу", - написали в ДОР.
Нагадаємо
Російські військові протягом цієї доби завдали трьох ракетних та 56 авіаційних ударів по території України.