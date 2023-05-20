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На Дніпропетровщині працює ППО - ОВА

На Дніпропетровщині працює ППО - ОВА

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Сили ППО працюють по повітряних цілях у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом", - написав Лисак.

Доповнення

Перед цим, мешканці області повідомляли про звуки вибухів. Наразі, там оголошена повітряна тривога.

У Дніпропетровській обласній раді закликали дотримуватись правил безпеки під час тривоги.

"Памʼятаємо про правила безпеки і зберігаємо інформаційну тишу", - написали в ДОР.

Нагадаємо

Російські військові протягом цієї доби завдали трьох ракетних та 56 авіаційних ударів по території України.

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