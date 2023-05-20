Окупанти за добу завдали по Україні трьох ракетних та 56 авіаційних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські військові протягом цієї доби завдали трьох ракетних та 56 авіаційних ударів по території України, передає УНН.
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"Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 202 430 осіб, 3781 танків та сотень одиниць військової техніки.