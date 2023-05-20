Оккупанты за сутки нанесли по Украине три ракетных и 56 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские военные в течение этих суток нанесли три ракетных и 56 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН.
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"В течение этих суток противник нанес 3 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники.