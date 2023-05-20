На Днепропетровщине работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Силы ПВО работают по воздушным целям в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Спасибо ВВК "Восток" за отличную работу! Подробности позже", - написал Лысак.
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Перед этим, жители области сообщали о звуках взрывов. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
В Днепропетровском областном совете призвали соблюдать правила безопасности во время тревоги.
"Помним о правилах безопасности и сохраняем информационную тишину", - написали в ДОР.
Напомним
Российские военные в течение этих суток нанесли три ракетных и 56 авиационных ударов по территории Украины.