Угроза на Днепропетровщине сохраняется - глава областной рады

Цитата

"Угроза еще есть, поэтому будьте осмотрительны", - написал Лукашук.

Дополнение

Тем временем, в Днепропетровской ОВА сообщили о повторной работе ПВО.

"Сохраняйте спокойствие и пока находитесь в безопасных местах.

Охранники неба работают!", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о работе ПВО в области.