Угроза на Днепропетровщине сохраняется - глава областной рады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Угроза вражеских ударов на Днепропетровщине сохраняется. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Угроза еще есть, поэтому будьте осмотрительны", - написал Лукашук.
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Тем временем, в Днепропетровской ОВА сообщили о повторной работе ПВО.
"Сохраняйте спокойствие и пока находитесь в безопасных местах.
Охранники неба работают!", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о работе ПВО в области.