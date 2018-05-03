Загоряння трави під Балаклією військовим складам не загрожує - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогоднішнє загоряння трави під Балаклією Харківської області артилерійським складам не загрожує. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
"Всі правоохоронні органи поінформовані. Місцевість оточена військовими. Паніки немає. Осередок загоряння невеликий і знаходиться на околиці складів і їм не загрожує. Ситуація контрольована", - сказав співрозмовник агентства.
Сьогодні, за даними Генштабу, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.