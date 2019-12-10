Загороднюк про позицію України в "Нормандії": жодних поступок територіями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час "нормандської" зустрічі Україна показала всьому світу, що буде боротися за повернення своїх територій і жодних поступок не буде. Про це написав у Telegram міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
"Основне - Україна показала всьому світові, що буде боротися за повернення своїх територій, в тому числі на дипломатичному фронті. Жодних поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Позиція заявлена, пріорітети окреслені, наміри визначені", - написав Загороднюк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном і впевнений, що до цього питання повернуться на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці.