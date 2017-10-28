Загиблий в теракті підполковник Морміль не позивався проти МВС

"Офіційно заявляю із посиланням на начальника департаменту юридичного забезпечення МВС генерала поліції Денис Горбась, що його колишній підлеглий Михайло Морміль не подавав жодних позовів проти МВС. Це підтверджує і родина загиблого," - написав А.Шевченко.

Також він повідомив, що сьогодні зранку рідні, близькі та колеги простилися у Києві із Михайлом Мормілем, підполковником міліції, колишнім співробітником МВС, який загинув внаслідок теракту в Києві. Поховають його на Чернігівщині.

Нагадаємо, підполковнику поліції Михайлу Мормілю було лише 36 років. Він закінчив Національну академію внутрішніх справ у 2003 році. Працював слідчим відділу Шевченківського райвідділку. З 2006 року працював в МВС. Неодноразово заохочувався відзнаками міністерства. До 2015 року був співробітником Юридичного департаменту МВС. Після звільнення займався приватною юридичною практикою.

Морміль став випадковою жертвою теракту. Він повертався додому, коли стався вибух.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили УНН, що внаслідок теракту у Києві загинули двоє людей.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на нардепа І.Мосійчука скоїли замах.