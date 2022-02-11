Загиблий під колесами авто з кортежу Ярославського погрожував матері та був судимий за наркотики

Поліція повідомила, що загиблий 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Як стало відомо УНН, загиблий мешкав у Чугуєві з матір’ю. Наприкінці минулого року він вийшов із в’язниці. Відомо, що чоловік був судимий за злочин, пов’язаний з наркотиками, а також притягувався до відповідальності за крадіжки.

Увечері 9 лютого його матір повідомила до поліції, що її син їй погрожує, б’є, поводиться неадекватно та вибігає на вулицю роздягненим.

За кілька годин потому чоловік потрапив під колеса автомобіля з кортежу бізнесмена Ярославського на трасі Чугуїв – Мартове.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого увечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. У результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Наразі розслідування триває.

Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у вчиненні ДТП, вже зняті обвинувачення у його вчиненні. Однак, щодо нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — неправдиві свідчення.

Справа Димінського

Слід зауважити, що ситуація нагадує справу бізнесмена Петра Димінського.

18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області. Унаслідок цього загинула 31-річна Наталія Тріла.

Декілька свідків стверджували, що не бачили того дня за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського. Пізніше їх слова були піддані сумнівам, та їм були висунені обвунувачення у наданні лжесвідчень.

Вину в аварії на себе взяв співзасновник компанії “Приватна охоронна фірма "Ірбіс" Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського.

Сам Димінський за кілька днів після ДТП вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви й вже не повернувся назад. Його оголосили у всеукраїнський розшук та за лінією Інтерполу. Водночас Димінський звернувся до Інтерполу і сказав, що його “політично переслідують”. У МВС кажуть, що, можливо, повторно звернуться до Інтерполу.

Додамо також, що, за наявною у відкритих джерелах інформацією, бізнесмен Олександр Ярославський терміново вилетів до Лондона.