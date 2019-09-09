Загибель військового на Чернігівщині: у ДБР розповіли подробиці

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Під час руху колони військової техніки військовослужбовця-контрактника оперативного командування "Північ" притисло бронемашиною до танка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, під час руху колони військової техніки водій БРЕМ (броньованої ремонтно-евакуаційної машини) порушив правила водіння спеціальної машини та здійснив наїзд на військовослужбовця, притиснувши його до танку Т-64БВ, який рухався попереду", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм військовослужбовець помер під час транспортування до медзакладу.

Місце події вже оглянули, а також допитали учасників та очевидців. Зараз готуються клопотання про призначення відповідних експертиз і проводяться слідчі експерименти.

Подію кваліфікували як порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ця подія сталася 7 вересня біля с. Гончарівське на Чернігівщині.

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