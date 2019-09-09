Гибель военного в Черниговской области: в ГБР рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во время движения колонны военной техники военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север" прижало бронемашиной к танку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди", - говорится в сообщении.
От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медучреждение.
Место происшествия уже осмотрели, а также допросили участников и очевидцев. Сейчас готовятся ходатайство о назначении соответствующих экспертиз и проводятся следственные эксперименты.
Событие квалифицировали как нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, это происшествие случилось 7 сентября около с. Гончаровское в Черниговской области.