Гибель военного в Черниговской области: в ГБР рассказали подробности

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6 марта, 17:12 • 121665 просмотра

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во время движения колонны военной техники военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север" прижало бронемашиной к танку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди", - говорится в сообщении.

От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медучреждение.

Место происшествия уже осмотрели, а также допросили участников и очевидцев. Сейчас готовятся ходатайство о назначении соответствующих экспертиз и проводятся следственные эксперименты.

Событие квалифицировали как нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, это происшествие случилось 7 сентября около с. Гончаровское в Черниговской области.

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