Загибель трьох людей через ворожий обстріл рф: у Деснянському районі столиці оголошено траур

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"У Деснянському районі оголошено траур. Приспускаємо прапори над будівлею райдержадміністрації на честь пам’яті загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким. Ніхто не здатен осягнути всю глибину сьогоднішньої втрати невинних життів двох жінок та маленького янгола", - сказав Ратніков.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

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