Гибель трех человек из-за вражеского обстрела рф: в Деснянском районе столицы объявлен траур

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"В Деснянском районе объявлен траур. Приспускаем флаги над зданием райгосадминистрации в честь памяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. Никто не способен постичь всю глубину сегодняшней потери невинных жизней двух женщин и маленького ангела", - сказал Ратников.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

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