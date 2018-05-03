Загибель блогера під Харковом: сьогодні обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у ДТП
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні о 14:00 у Київському районному суді м.Харкова відбудеться судове засідання, де обиратимуть запобіжний захід водієві Toyota Land Cruiser - фігуранту ДТП, у якій загинув автоблогер Amigos, передає УНН.
Водія Toyota Land Cruiser затримали на місці ДТП, він довго відмовлявся проходити алко-тест, а коли пройшов - медична експертиза виявила в його крові спирт. У соцмережах з’являлася інформація, що водій Toyota є співробітником силових структур, однак прокуратура цю інформацію спростувала.
"З управління кадрового забезпечення ГУНП в Харківській області надійшла офіційна інформація, що водій Toyota, підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП, ніколи не працював в органах внутрішніх справ чи поліції області", - розповіла УНН прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
Водію Toyota інкримінують ч.2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 1 травня близько 17:20 на трасі Харків-Вовчанськ сталася ДТП: зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser та спорткар Chevrolet Corvette, останній буквально розірвало навпіл. Від удару загинув водій - 23-річний Андрій Василенко, блогер та стрітрейсер, більш відомий за ніком amigo_s. Його пасажирка, 22-річна дівчина, знаходиться у лікарні, її стан стабільний, життю вже нічого не загрожує.