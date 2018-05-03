Гибель блогера под Харьковом: сегодня будут выбирать меру пресечения подозреваемому в ДТП

Водителя Toyota Land Cruiser задержали на месте ДТП, он долго отказывался проходить алко-тест, а когда прошел - медицинская экспертиза обнаружила в его крови спирт. В соцсетях появлялась информация, что водитель Toyota является сотрудником силовых структур, однако прокуратура эту информацию опровергла.

"Из управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области поступила официальная информация, что водитель Toyota, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, никогда не работал в органах внутренних дел или полиции области", - рассказала УНН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Водителю Toyota инкриминируют ч.2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 1 мая около 17:20 на трассе Харьков-Волчанск произошло ДТП: столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и спорткар Chevrolet Corvette, последний буквально разорвало пополам. От удара погиб водитель - 23-летний Андрей Василенко, блогер и стритрейсер, более известный по нику amigo_s. Его пассажирка, 22-летняя девушка, находится в больнице, ее состояние стабильное, жизни уже ничего не угрожает.