Зафіксовано нові сутички на турецько-сирійському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голос Америки повідомляє, що на турецько-сирійському кордоні зафіксовано нові сутички, передає УНН.
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Зафіксовано нові сутички на турецько-сирійському кордоні. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган загрожує масштабною операцією проти курдів, а армія Башара Асада та російські ВКС завдали ударів по місту Ель-Баб та провінції Ідліб.
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Жителям турецьких регіонів, які межують із Сирією, повідомили про початок "військової операції" проти курдських воєнізованих формувань. Як зазначається, країна ввела війська у Афрін.
Ердоган звинувачує курдських бойовиків у Сирії, які об'єдналися зі США проти джихадистів "Ісламської держави", в тому, що вони оголошені поза законом бойовиками, які мають зв'язки з угрупованнями, що ведуть десятиліттями повстанський рух проти турецької держави.