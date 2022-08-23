Детали

Зафиксированы новые стычки на турецко-сирийской границе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит масштабной операцией против курдов, а армия Башара Асада и российские ВКС нанесли удары по городу Эль-Баб и провинции Идлиб.

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Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.

Эрдоган обвиняет курдских боевиков в Сирии, объединившихся с США против джихадистов "Исламского государства", в том, что они объявлены вне закона боевиками, имеющими связи с группировками, ведущими десятилетиями повстанческое движение против турецкого государства.