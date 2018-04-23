Зачепилася за супутникову антену і вижила: пенсіонерка на Одещині випала із 6-го поверху
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Під Одесою жінка випала із вікна багатоповерхівки і залишилася живою. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Інцидент трапився цими вихідними в м.Чорноморськ на вул. Віталія Шума, 19.
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“79-річна мешканка Чорноморська випала з вікна 6-го поверху. Пенсіонерку врятувала супутникова антена, що була прикріплена до стіни будинку. На місце пригоди виїхали рятувальники, які дістали жінку та передали її бригаді швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.
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На даний момент перевірку за даним фактом завершено, правоохоронці кваліфікували його як нещасний випадок.