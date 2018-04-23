Зацепилась за спутниковую антенну и выжила: пенсионерка в Одесской области выпала из 6-го этажа

Инцидент произошел в эти выходные в г.Черноморске на ул. Виталия Шума, 19.

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"79-летняя жительница Черноморска выпала из окна 6-го этажа. Пенсионерку спасла спутниковая антенна, которая была прикреплена к стене дома. На место происшествия выехали спасатели, которые достали женщину и передали ее бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

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На данный момент проверку по данному факту завершили, правоохранители квалифицировали его как несчастный случай.