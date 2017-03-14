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Забудовники переходять на нову систему оцінки об’єктів будівництва

Забудовники переходять на нову систему оцінки об’єктів будівництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Після законодавчих змін у сфері будівництва забудовники мають оцінити свої об’єкти за новою системою, повідомляє УНН.

Один з найбільших житлових комплексів України — ЖК “Scandia” ініціював проведення процедури зміни 3-ї категорії складності будівництва на отримання значного класу наслідків (СС3).

“Як відомо, наприкінці минулого року парламент кардинально змінив підхід до проведення будівельних робіт, адаптуючи його до європейських стандартів.

Відтепер скасовано ухвалу категорії складності об’єктів будівництва (1-5 категорії), а також внесені зміни до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, що передбачають заміну процедури реєстрації декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім і значним класом наслідків — на дозвіл на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно.

З метою забезпечення захисту інтересів наших покупців і своєчасного приведення дозвільної документації у відповідність до чинного законодавства, ми ініціювали проведення процедури зміни 3 категорії складності будівництва на отримання значного класу наслідків (СС3)”, — повідомили у ЖК “Scandia”.

Як зазначили у компанії, це означає, що будівництво об’єктів на території другого житлового району в районі вулиці Богунської, м.Бровари, Київської області, буде підтверджене профільними експертизами, а громадська зона буде відповідати європейським стандартам, зокрема принципу безбар’єрного середовища.

“При цьому, як уже було сказано вище, замість декларацій на будівництво, ми будемо мати відповідний сертифікат на здійснення будівельних робіт.

Ми вже отримали позитивний висновок за планом забудови від державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто"”, — наголосили в ЖК “Scandia”.

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