Забудовник розповів, скільки квадратних метрів житла необхідно для задоволення потреб столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні доволі низький показник забезпечення населення житлом. Тільки для задоволення потреб Києва необхідно близько 30 млн кв. м. Про це розповів голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, пише УНН.
Президент холдингової компанії наголосив, що попит на нове житло буде завжди.
“Купуючи квартиру у новобудові, людина отримує не лише квадратні метри, а й комфорт. Це нові енергозберігаючі технології, ліфти, вхідні двері з поліпшеною системою безпеки, повністю комплексна інфраструктура”, — пояснив Кушнір.
Забудовник зазначив, статистика свідчить, що кількість угод на первинному ринку в рази перевищує аналогічний показник вторинного ринку.
“І тенденція лише розвиватиметься. В Україні один із найнижчих показників забезпеченості житлом на душу населення. Якось підраховували, що для забезпечення житлових потреб столиці необхідно збудувати ще близько 30 млн кв.м. І ринок буде спроможний такий обсяг поглинути”, — вважає Кушнір.
Тому, вважає забудовник, попит на нове житло є і буде. На думку Кушніра, на сьогодні головне надати людям можливість це житло купувати.
“У "Київміськбуді" діє низка програм, розрахованих на різні можливості. Хтось може сплатити одразу всю суму — і отримає хорошу знижку. Комусь зручніше розстрочити платежі, а хтось зовсім не має збережень, але може укласти угоду з банком. Кожен, у кого є мета придбати власне житло, може це зробити — програми розроблені з урахуванням найдрібніших деталей”, — резюмував Кушнір.