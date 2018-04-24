Застройщик рассказал, сколько квадратных метров жилья необходимо для удовлетворения потребностей столицы

Президент холдинговой компании отметил, что спрос на новое жилье будет всегда.

"Покупая квартиру в новостройке, человек получает не только квадратные метры, но и комфорт. Это новые энергосберегающие технологии, лифты, входные двери с улучшенной системой безопасности, полностью комплексная инфраструктура", - пояснил Кушнир.

Застройщик отметил, статистика свидетельствует, что количество сделок на первичном рынке в разы превышает аналогичный показатель вторичного рынка.

"И тенденция будет только развиваться. В Украине один из самых низких показателей обеспеченности жильем на душу населения. Как-то подсчитывали, что для обеспечения жилищных потребностей столицы необходимо построить еще около 30 млн кв.м. И рынок будет способен такой объем поглотить", - считает Кушнир.

Поэтому, считает застройщик, спрос на новое жилье есть и будет. По мнению Кушнира, на сегодня главное предоставить людям возможность это жилье покупать.

"В "Киевгорстрое" действует ряд программ, рассчитанных на разные возможности. Кто-то может оплатить сразу всю сумму - и получит хорошую скидку. Кому-то удобнее рассрочить платежи, а кто-то вовсе не имеет сбережений, но может заключить соглашение с банком. Каждый, у кого есть цель приобрести собственное жилье, может это сделать - программы разработаны с учетом мельчайших деталей", - резюмировал Кушнир.