Забудовник розкрив подробиці проекту ЖК "Manhattan city"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Житловий комплекс "Manhattan city" буде комплексом закритого типу з великим паркінгом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає УНН.
"Трохи про "Manhattan city". Комплекс буде закритого типу з централізованою системою зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження, охороною. Фасад запроектований таким чином, щоб створювалася ілюзія руху (за рахунок навісних конструкцій і підсвічування). У комплексі передбачено досить великий паркінг. Місця відпочинку та дитячий майданчик будуть розміщені на даху стилобату, це 5-й поверх. Фітнес-клуб з басейном, дитячий центр розваг і розвитку, магазини, бутіки та інше, все це буде!", - написав І.Кушнір.
Він зазначив, що незважаючи на думку скептиків, "Київміськбуд" зведе унікальний комплекс.
Нагадаємо, експерти назвали ЖК "Manhattan city" одним з найбільш перспективних з зводяться в столиці житлових комплексів.
Як повідомляв УНН, новий комплекс розміститися на перетині проспекту Перемоги та вулиці Борщагівська. Головна особливість - індивідуальне планування кожної квартири.
У житловому комплексі запроектовані квартири від 52 кв.м до 150 кв.м, від однокімнатної до дворівневої на 36 поверсі.