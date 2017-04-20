Застройщик раскрыл подробности проекта ЖК "Manhattan city"

“Немного о "Manhattan city". Комплекс будет закрытого типа с централизованной системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, охраной. Фасад запроектирован таким образом, чтоб создавалась иллюзия движения (за счет навесных конструкций и подсветки). В комплексе предусмотрен достаточно большой паркинг. Места отдыха и детская площадка будут размещены на крыше стилобата, это 5 этаж. Фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики и прочее, все это будет!”, — написал И.Кушнир.

Он отметил, что несмотря на мнение скептиков, “Киевгорстрой” возведет уникальный комплекс.

Напомним, эксперты назвали ЖК “Manhattan city” одним з наиболее перспективных из возводимых в столице жилых комплексов.

Как сообщал УНН, новый комплекс разместиться на пересечении проспекта Победы и улицы Борщаговская. Главная особенность — индивидуальное планирование каждой квартиры.

В жилом комплексе запроектированы квартиры от 52 кв.м до 150 кв.м, от однокомнатной до двухуровневой на 36 этаже.