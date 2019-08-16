Забудовник показав, які роботи відбуваються на ЖК “Абрикосовий” у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тривають роботи по зведенню нового житлового комплексу на перетині вулиць Жулянської і Абрикосової у Голосіївському районі столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі ХК “Київміськбуд”.
На сьогоднішній день у будинку № 1 закінчуються роботи по облаштуванню плити ростверка. У будинку № 2 залито плиту ростверка. У будинку № 3 завершуються роботи по розробці котловану.
У новому житловому комплексі запроектовані різноманітні планування квартир: від 1-кімнатних площею 36 кв.м до великих дворівневих помешкань площею 147 кв.м. Вартість квадратного метру на сьогодні від 17 269 грн. Знижки за умови повної оплати — 10%. Квартири доступні також у розстрочку та кредит. Введення комплексу заплановане на грудень 2020 року.