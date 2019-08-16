Застройщик показал, какие работы происходят на ЖК "Абрикосовый" в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса на пересечении улиц Жулянское и Абрикосовой в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
На сегодняшний день в доме № 1 заканчиваются работы по обустройству плиты ростверка. В доме № 2 залито плиту ростверка. В доме № 3 завершаются работы по разработке котлована.
В новом жилом комплексе запроектированы разнообразные планировки квартир: от 1-комнатных площадью 36 кв.м до больших двухуровневых квартир площадью 147 кв.м. Стоимость квадратного метра на сегодняшний день от 17 269 грн. Скидки при условии полной оплаты - 10%. Квартиры доступны также в рассрочку и кредит. Введение комплекса запланировано на декабрь 2020 года.