Застройщик показал, какие работы происходят на ЖК "Абрикосовый" в столице

На сегодняшний день в доме № 1 заканчиваются работы по обустройству плиты ростверка. В доме № 2 залито плиту ростверка. В доме № 3 завершаются работы по разработке котлована.

В новом жилом комплексе запроектированы разнообразные планировки квартир: от 1-комнатных площадью 36 кв.м до больших двухуровневых квартир площадью 147 кв.м. Стоимость квадратного метра на сегодняшний день от 17 269 грн. Скидки при условии полной оплаты - 10%. Квартиры доступны также в рассрочку и кредит. Введение комплекса запланировано на декабрь 2020 года.