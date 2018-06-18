Забудовник показав, як будується ЖК "Медовий"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Моноліт першого будинку у ЖК "Медовий" зріс до 23-го поверху, ведуться активні роботи з влаштування фундаменту на багатосекційному будинку №2. Про це повідомили у прес-службі "Київміськбуд", передає УНН.
"Облаштування монолітного каркасу першого будинку у ЖК “Медовий” проводиться на рівні 23-го поверху. Всього будинок матиме 26 поверхів. Тривають роботи з облаштування цегляної кладки по периметру новобудови на рівні 4-го поверху. Проводиться монтаж вентиляційних систем, а також інженерних сантехнічних стояків та опалення", - повідомив забудовник.
При цьому у третьому будинку житлового комплексу монолітний каркас зріс на 17 поверхів. Укладання цегляної кладки проводиться на рівні 6-го поверху. Також почали виконання сантехнічних і електромонтажних робіт.
На всіх семи секціях другого будинку проводяться роботи з облаштування фундаментної плити, у 1-й секції облаштовано моноліт на рівні 7-и поверхів.
Весь ЖК “Медовий” складається з 3-х будинків, що зводять поблизу Солом’янського лісопарку та озера. У комплексі представлені найрізноманітніші приміщення з цікавими планувальними рішеннями та площами. На перших поверхах комплексу запроектовані нежитлові приміщення, також у будівлі передбачене приміщення під ресторан. Житловий комплекс матиме сучасні дитячі та спортивні майданчики, дитячий садок та підземний паркінг, до якого можна буде потрапити, просто спустившись на швидкісному та безшумному ліфті.
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