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Забудовник показав, як будується ЖК "Медовий"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Моноліт першого будинку у ЖК "Медовий" зріс до 23-го поверху, ведуться активні роботи з влаштування фундаменту на багатосекційному будинку №2. Про це повідомили у прес-службі "Київміськбуд", передає УНН.

"Облаштування монолітного каркасу першого будинку у ЖК “Медовий” проводиться на рівні 23-го поверху. Всього будинок матиме 26 поверхів. Тривають роботи з облаштування цегляної кладки по периметру новобудови на рівні 4-го поверху. Проводиться монтаж вентиляційних систем, а також інженерних сантехнічних стояків та опалення", - повідомив забудовник.

При цьому у третьому будинку житлового комплексу монолітний каркас зріс на 17 поверхів. Укладання цегляної кладки проводиться на рівні 6-го поверху. Також почали виконання сантехнічних і електромонтажних робіт.

На всіх семи секціях другого будинку проводяться роботи з облаштування фундаментної плити, у 1-й секції облаштовано моноліт на рівні 7-и поверхів.

Весь ЖК “Медовий” складається з 3-х будинків, що зводять поблизу Солом’янського лісопарку та озера. У комплексі представлені найрізноманітніші приміщення з цікавими планувальними рішеннями та площами. На перших поверхах комплексу запроектовані нежитлові приміщення, також у будівлі передбачене приміщення під ресторан. Житловий комплекс матиме сучасні дитячі та спортивні майданчики, дитячий садок та підземний паркінг, до якого можна буде потрапити, просто спустившись на швидкісному та безшумному ліфті.

Наразі на квартири у ЖК “Медовий” діє знижка до 10% за умови повної оплати. Детальніше дізнатися можна у всіх відділах продажу або за тел.: (044) 299-43-34.

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