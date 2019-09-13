Забудовник показав процес зведення ЖК “Райдужний”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Тривають роботи по зведенню житлового комплексу “Райдужний” у Дніпровському районі Києва по вул. Кибальчича, 2. Про це повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”, передає УНН.
На сьогоднішній день у будинку № 1 будівельники облаштовують моноліт на рівні 9 поверху.
У житловому будинку № 2 закінчено облаштування пальового поля, забурено палі під баштовий кран. Вже найближчим часом розпочнуться роботи з бетонної підготовки армування ростверка.
У житловому будинку № 3 перекладають зовнішні мережі. Після закінчення цих робіт буде розпочато облаштування котловану майбутньої новобудови.
ЖК складатиметься із трьох 26 поверхових будинків, у яких представлені квартири різноманітних планувань, що відповідають потребам найбільш вимогливих покупців. На перших поверхах запроектовані нежитлові приміщення. За умови повної оплати надається знижка 10%. Квартири доступні у розстрочку та у кредит.