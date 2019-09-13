Застройщик показал процесс возведения ЖК "Радужный"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Продолжаются работы по возведению жилого комплекса "Радужный" в Днепровском районе Киева по ул. Кибальчича, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой", передает УНН.
На сегодняшний день в доме № 1 строители обустраивают монолит на уровне 9 этажа.
В жилом доме № 2 закончено обустройство свайного поля, забурено сваи под башенный кран. Уже в ближайшее время начнутся работы по бетонной подготовке армирования ростверка.
В жилом доме № 3 переводят внешние сети. После окончания этих работ будет начато обустройство котлована будущей новостройки.
ЖК будет состоять из трех 26 этажных домов, в которых представлены квартиры различных планировок, отвечающих потребностям наиболее требовательных покупателей. На первых этажах запроектированы нежилые помещения. При условии полной оплаты предоставляется скидка 10%. Квартиры доступны в рассрочку и в кредит.