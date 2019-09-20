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Забудовник показав хід робіт на ЖК "Отрада"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Соломянському районі Києва тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу “Отрада” на просп. Відрадному, 93/2. Холдингова компанія "Київміськбуд" показала, як відбуваються роботи, передає УНН.

На сьогоднішній день у будинку № 1, секція 1, облаштовують вертикальні конструкції підвалу. На 2 секції залили ростверк, на 3-ій — облаштовують пальове поле. Роботи з облаштування котловану тривають на секції № 4.

У першій секції будинку № 2 будівельники закінчили роботи з облаштування котловану будинку та розпочали формувати котлован паркингу. На другій секції триває облаштування пальового поля. У будинку № 4 закінчили формувати котлован.

ЖК “Отрада” складатиметься з 7 будинків різної поверховості. При проектуванні новобудов особлива увага приділина плануванню квартир, щоб зробити їх максимально раціональними і комфортними. В комплексі є планування на будь-який смак, а також 2-рівневі квартири, в яких можна втілити багато архітектурних та дизайнерських рішень для комфортного проживання.

Вартість квадратного метру на сьогодні — від 19 242 грн. За умови повної оплати надається знижка у розмірі 10%. Квартири доступні також у розстрочку та кредит.

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