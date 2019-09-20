Застройщик показал ход работ на ЖК "Отрада"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105504 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112242 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120579 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148751 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149018 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140515 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188898 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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6 марта, 10:14 • 112056 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 124348 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126845 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131464 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127674 просмотра
Актуальное
Застройщик показал ход работ на ЖК "Отрада"

Застройщик показал ход работ на ЖК "Отрада"

Киев  •  УНН

 • 22570 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Соломенском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Отрада" на просп. Отрадном, 93/2. Холдинговая компания "Киевгорстрой" показала, как проходят работы, передает УНН.

На сегодняшний день в доме № 1, секция 1, обустраивают вертикальные конструкции подвала. На 2 секции залили ростверк, на третьей — обустраивают свайное поле. Работы по обустройству котлована продолжаются на секции № 4.

В первой секции дома № 2 строители закончили работы по обустройству котлована дома и начали формировать котлован паркинга. На второй секции продолжается обустройство свайного поля. В доме № 4 закончили формировать котлован.

ЖК “Отрада” будет состоять из 7 домов различной этажности. При проектировании новостроек особое внимание уделено планировкам квартир, чтобы сделать их максимально рациональными и комфортными. В комплексе есть квартиры на любой вкус, а также 2-уровневые квартиры, в которых можно воплотить разные архитектурные и дизайнерские решения для комфортного проживания.

Стоимость квадратного метра на сегодня — от 19 242 грн. При условии полной оплаты предоставляется скидка в размере 10%. Квартиры доступны также в рассрочку и кредит.

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