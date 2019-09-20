Застройщик показал ход работ на ЖК "Отрада"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Соломенском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Отрада" на просп. Отрадном, 93/2. Холдинговая компания "Киевгорстрой" показала, как проходят работы, передает УНН.
На сегодняшний день в доме № 1, секция 1, обустраивают вертикальные конструкции подвала. На 2 секции залили ростверк, на третьей — обустраивают свайное поле. Работы по обустройству котлована продолжаются на секции № 4.
В первой секции дома № 2 строители закончили работы по обустройству котлована дома и начали формировать котлован паркинга. На второй секции продолжается обустройство свайного поля. В доме № 4 закончили формировать котлован.
ЖК “Отрада” будет состоять из 7 домов различной этажности. При проектировании новостроек особое внимание уделено планировкам квартир, чтобы сделать их максимально рациональными и комфортными. В комплексе есть квартиры на любой вкус, а также 2-уровневые квартиры, в которых можно воплотить разные архитектурные и дизайнерские решения для комфортного проживания.
Стоимость квадратного метра на сегодня — от 19 242 грн. При условии полной оплаты предоставляется скидка в размере 10%. Квартиры доступны также в рассрочку и кредит.