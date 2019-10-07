Забудовник показав хід робіт на ЖК "Медовий" у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу "Медовий" по вул. Петра Радченка, 27-29 у Солом’янському районі столиці, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПрАТ "ХК "Київміськбуд".
Так, у будинку №1 виконуються роботи з оздоблення фасаду, виконують стяжку, оздоблення місць загального користування, сантехнічні та електромонтажні роботи (на всіх поверхах).
У будинку №2, секція 1, виконують цегляну кладку (виконано 23 пов.), монтаж металопластикових вікон (виконано 10 пов.). Розпочали утеплення фасаду. Виконують стяжку, сантехнічні та електромонтажні роботи.
У будинку №2, секція 2, виконують монолітні роботи на рівні 25-го поверху, облаштування цегляної кладки проходить на рівні 16 поверху; монтаж металопластикових вікон (виконано 4 пов.).
У будинку №2, секція 3, виконують монолітні роботи на рівні 25-го поверху, облаштовують цементну кладку на рівні 18-го поверху, проводять монтаж металопластикових вікон (виконано 4 пов.).
У будинку №2, секція 4, виконують монолітні роботи на рівні 25-го поверху, облаштовують цементну кладку на рівні 16-го поверху, проводять монтаж металопластикових вікон (виконано 6 пов.).
На кожній секції розпочали виконання утеплення фасаду.
У будинку №2, секція 5, закінчено роботи по облаштуванню моноліту й цегляної кладки, проводять монтаж металопластикових вікон (виконано 15 пов.). Виконують сантехнічні, електротехнічні роботи. Почали виконувати оздоблювальні роботи.
У будинку №2, секція 6, закінчено роботи по облаштуванню моноліту й цегляної кладки, проводять монтаж металопластикових вікон (виконано 14 пов.). Почали виконувати оздоблювальні роботи.
У будинку №2, секція 7, проводять монтаж металопластикових вікон (виконано 24 пов.). Виконують фасадні роботи, проводять оздоблення МЗК. Закінчили покрівельні роботи.
У будинку №3 виконують оздоблення МЗК, фасаду. Проводять монтажні, сантехнічні роботи.
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