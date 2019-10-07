Застройщик показал ход работ на ЖК "Медовый" в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый" по ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе столицы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "ХК "Киевгорстрой".
Так, в доме №1 выполняются отделочные работы фасада, выполняют стяжку, отделка мест общего пользования, сантехнические и электромонтажные работы (на всех этажах).
В доме №2, секция 1, выполняют кирпичную кладку (выполнено 23 эт.), монтаж металлопластиковых окон (выполнено 10 эт.). Начали утепление фасада. Выполняют стяжку, сантехнические и электромонтажные работы.
В доме №2, секция 2, выполняют монолитные работы на уровне 25-го этажа, устройство кирпичной кладки проходит на уровне 16 этажа; монтаж металлопластиковых окон (выполнено 4 эт.).
В доме №2, секция 3, выполняют монолитные работы на уровне 25-го этажа, обустраивают цементную кладку на уровне 18-го этажа, проводят монтаж металлопластиковых окон (выполнено 4 эт.).
В доме №2, секция 4, выполняют монолитные работы на уровне 25-го этажа, обустраивают цементную кладку на уровне 16-го этажа, проводят монтаж металлопластиковых окон (выполнено 6 эт.).
На каждой секции приступили к выполнению утепления фасада.
В доме №2, секция 5, закончены работы по устройству монолита и кирпичной кладки, проводят монтаж металлопластиковых окон (выполнено 15 эт.). Выполняют сантехнические, электротехнические работы. Начали выполнять отделочные работы.
В доме №2, секция 6, закончены работы по устройству монолита и кирпичной кладки, проводят монтаж металлопластиковых окон (выполнено 14 эт.). Начали выполнять отделочные работы.
В доме №2, секция 7, проводят монтаж металлопластиковых окон (выполнено 24 эт.). Выполняют фасадные работы, проводят отделки МЗК. Закончили кровельные работы.
В доме №3 выполняют отделку МЗК, фасада. Проводят монтажные, сантехнические работы.
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