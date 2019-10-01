Забудовник показав хід робіт на ЖК "Медовий-2" у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Будівництво нового житлового комплексу "Медовий-2" ведеться на вул. Петра Радченка, 27 у Солом’янському районі столиці, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПрАТ "ХК "Київміськбуд".
Так, на сьогодні у будинку №1 облаштовують вертикал підвального приміщення, проводять монолітно-каркасні роботи. У будинку №2, 1 секція, проводять роботи по влаштуванню пальового поля. Розпочали роботу з облаштування зовнішніх мереж.
Введення комплексу заплановане на грудень 2021 року.
ЖК "Медовий-2" – це комплекс з трьох 26-поверхових будинків, який стане гармонійним доповненням ЖК "Медовий". Архітектура комплексу, його прибудинкова територія, оформлення вхідних груп будуть виконані в одному дизайнерському стилі, що нагадують бджолині соти та роблять його неповторним.
У комплексі запроектовані квартири різноманітних планувань – від студій площею 30 кв. м до дворівневих помешкань у 200 кв. м. Усі три будинки матимуть комерційні приміщення, які можна буде придбати для відкриття продовольчих магазинів, аптек, ресторанів, дитячих та розважальних гуртків, щоб мешканці новобудов могли отримати максимум якісних товарів і послуг, навіть не виходячи за територію свого комплексу.
Комплекс матиме підземний паркінг і гостьову парковку та зручну транспорту розв’язку – буде збудовано нову дорогу, розширено дві основні дороги біля комплексу, облаштовано тротуари.
Вартість квадратного метра від 16 490 грн. Квартири у комплексі можна купити у розстрочку з першим внеском від 30% та у кредит, який надають банки-партнери компанії. Довідки за тел.: (044) 299-43-34.